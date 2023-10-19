Інтер Маямі розписав нічию з Шарлотт (2:2) в 33-му раунді МЛС. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 33 тур

Інтер Маямі – Шарлотт – 2:2

Голи: Стефанеллі, 45+6, Робінсон, 84 – Копетті, 45, Варгас, 52

Господарі вийшли на матч без своїх лідерів. У Сергія Кривцова травма, через яку він навіть не зіграв за збірну, а Лео Мессі ще не встиг повернутися з розташування національної команди. Натомість Серхіо Бускетс провів увесь матч, а Жорді Альба вийшов на заміну на 60-й хвилині.

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Шарлотт зберігає шанси на плей-офф, тому старався краще. Гості двічі виходили вперед упродовж гри, але кожного разу Інтер Маямі знаходив сили відігратися. Через три дні ці команди знову зіграють між собою. Для них це буде останній матч регулярного сезону. Шарлотт потрібно перемагати й сподіватися на подарунки від конкурентів. Інтер уже втратив навіть теоретичні шанси покинути передостаннє місце в таблиці.