Интер обыграл Кротоне в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионство команды Антонио Конте – вопрос времени. Достаточно Аталанте завтра не победить, и Интер досрочно оформит Скудетто.

Интер уверенно одолел Кротоне и укрепил лидерство, Специя на последних минутах вырвала ничью у Вероны

Игра против последней команды чемпионата не была простой, но "нерадзурри" привычно взяли свое благодаря характеру. Лукаку сегодня только ассистировал, а забивали Эриксен и Хакими.

Благодаря этой победе Интер набрал 82 очка и лишил Ювентус даже математических шансов защитить чемпионство. Для Кротоне поражение стало роковым. "Пифагорейци" официально оформили вылет в Серию Б.

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