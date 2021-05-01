Інтер обіграв Кротоне в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонство команди Антоніо Конте – питання часу. Достатньо Аталанті завтра не перемогти, й Інтер достроково здобуде Скудетто.

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Гра проти останньої команди чемпіонату не була простою, але "нерадзуррі" звично взяли своє завдяки характеру. Лукаку сьогодні лише асистував, а забивали Еріксен та Хакімі.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 82 очки та позбавив Ювентус навіть математичних шансів захистити чемпіонство. Для Кротоне поразка стала фатальною. "Піфагорейці" офіційно оформили виліт у Серію Б.

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