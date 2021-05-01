В рамках 34-го тура Серии А Верона расписала боевую ничью со Специей. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 34-й тур

Верона – Специя – 1:1

Голы: Сальседо, 46 – Сапонара, 86

Кротоне – Интер – начало в 19:00

Милан – Беневенто – начало в 21:45

Верона в родных стенах принимала Специю. Уже на 4-й минуте хозяева вырвались вперед благодаря голу Лазаньи, однако после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. После этого игроки Вероны имели еще несколько моментов, однако реализовать их не смогли, и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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В начале второго тайма хозяева таки открыли счет – Сальседо головой замкнул ювелирный навес Лазовича в штрафную. Гости сразу бросились в атаку, и практически на последних минутах основного времени сумели сравнять – отличился свежий Сапонара. В итоге – боевая ничья.

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