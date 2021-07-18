"Эктор Бельерин – игрок, за которым мы следим. Но я не могу сказать больше.

Интер и Рома готовы забрать из Манчестер Юнайтед жертву прогресса Шоу

Алекс Теллес? Не могу исключить такую возможность, но мы строим планы и будем смотреть. Сейчас мы планируем сохранить наших лучших игроков после продажи Хакими", – заявил Маротта Sky Sport.

К слову, Бельерин в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за Арсенал во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 ассиста. В активе Тевеса 27 поединков за Манчестер Юнайтед, 2 гола и 6 результативных передач.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря