"Ектор Бельєрін – гравець, за яким ми стежимо. Але я не можу сказати більше.

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Алекс Теллес? Не можу виключити таку можливість, але ми будуємо плани і будемо дивитися. Зараз ми плануємо зберегти наших найкращих гравців після продажу Хакімі", – заявив Маротта Sky Sport.

До слова, Бельєрін у минулому сезоні відіграв 35 матчів за Арсенал у всіх турнірах, забивши 1 м'яч та віддавши 4 асисти. В активі Тевеса 27 поєдинків за Манчестер Юнайтед, 2 голи та 6 результативних передач.

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