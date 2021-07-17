Интер и Рома готовы забрать из Манчестер Юнайтед жертву прогресса Шоу
Бразильский защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес может сменить клубную прописку.
Интер хотел бы вновь пригласить защитника, который уже выступал за миланский клуб в сезоне 2015/16, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
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По информации источника, речь идет исключительно об аренде, ведь действующий чемпион Италии не имеет возможности платить за трансферы. Клубы уже провели первые переговоры о возможности осуществить трансфер Теллеса.
В то же время Интеру придется выиграть конкуренцию у Ромы, которая также следит за 28-летним бразильцем. К слову, Алекс Теллес перебрался в Манчестер только прошлым летом. Однако неожиданный прогресс Люка Шоу не дал 20-миллионному новичку завоевать гарантированное место в стартовом составе.
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