Интер хотел бы вновь пригласить защитника, который уже выступал за миланский клуб в сезоне 2015/16, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, речь идет исключительно об аренде, ведь действующий чемпион Италии не имеет возможности платить за трансферы. Клубы уже провели первые переговоры о возможности осуществить трансфер Теллеса.

В то же время Интеру придется выиграть конкуренцию у Ромы, которая также следит за 28-летним бразильцем. К слову, Алекс Теллес перебрался в Манчестер только прошлым летом. Однако неожиданный прогресс Люка Шоу не дал 20-миллионному новичку завоевать гарантированное место в стартовом составе.

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