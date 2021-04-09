Рокировка тренерских штабов Интера и Атлетико летом 2022-го выглядит довольно логично, сообщает Mundo Deportivo.

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Оба тренера ведут свои команды к чемпионству, хотя лидерство Атлетико в Испании уже не выглядит надежным. Пока нет никаких слухов о продлении контракта Конте или Симеоне. Аргентинский специалист не раз подчеркивал свое желание поработать в Италии, в частности, в Интере, которому отдал 2 года карьеры игрока. А вот Конте еще не забыл, как его хотели менять перед началом текущего сезона.

Напомним, Симеоне работает в Атлетико с 2011 года. За это время "матрасники" выиграли Примеру, две Лиги Европы, Кубок и Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА и дважды доходили до финала Лиги чемпионов. Конте в Интере только второй сезон и пока трофеями не разжился.

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