Интер хочет продать Эриксена с бешеной выгодой – датчанин присоединился к клубу лишь в начале года

Карьера Кристиана Эриксена в Интера может оказаться крайне короткой.

Миланцы задумались над продажей 28-летнего хавбека, информирует SportMediaset.

Конте признался, при каких условиях готов покинуть Интер

В январе Интер приобрел Эриксена у Тоттенхэма за скромные 20 млн евро, однако пока датчанин не смог проявить себя в составе "нерадзурри" – 14 матчей, два гола и два ассиста. Не исключено, что итальянский клуб летом попытается выгодно продать Кристиана, чтобы использовать деньги на более нужных игроков для Антонио Конте. Ориентировочная цена полузащитника – 60 млн евро, то есть в три раза больше, чем сумма покупки.

Добавим, что личный контракт Эриксена с Интером рассчитан до 30 июня 2024 года.

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