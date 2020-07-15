Інтер хоче продати Еріксена з шаленою вигодою – данець приєднався до клубу лише на початку року

Кар'єра Крістіана Еріксена в Інтера може виявитися вкрай короткою.

Міланці задумалися над продажем 28-річного хавбека, інформує SportMediaset.

Конте зізнався, за яких умов готовий покинути Інтер

У січні Інтер придбав Еріксена у Тоттенхема за скромні 20 млн євро, однак наразі данець не зміг проявити себе у складі "нерадзуррі" – 14 матчів, два голи і два асисти. Не виключено, що італійський клуб влітку спробує вигідно продати Крістіана, щоб використати гроші на більш потрібних гравців для Антоніо Конте. Орієнтовна ціна півзахисника – 60 млн євро, тобто в три рази більше, ніж сума купівлі.

Додамо, що особистий контракт Еріксена з Інтером розрахований до 30 червня 2024 року.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо