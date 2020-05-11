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Интер хочет подписать звездный дуэт из ПСЖ, – Calciomercato

11:10 63 Читати українською
Интер хочет подписать звездный дуэт из ПСЖ, – Calciomercato
Курзава и Менье (в центре) / AFP

В ближайшее трансферное окно миланский Интер собирается переманить сразу двух крайних защитников французского Пари Сен-Жермен.

"Нерадзурри" нацелились на Тому Менье и Лайвена Курзава, утверждает Calciomercato.

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Оба исполнителя станут свободными агентами летом и могут вести переговоры с другими клубами. Боссы Интера якобы уже контактировали с представителями защитников относительно возможного сотрудничества. Правда, миланцам придется конкурировать со многими клубами. В частности, лондонский Арсенал близок к подписанию Курзава, а на его одноклубника охотятся Челси, МЮ и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Менье провел 27 матчей во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста), в свою очередь его партнер по команде имеет в активе 23 поединка (1 мяч, 2 результативные передачи).

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