Арсенал близок к подписанию Курзава, – СМИ

Лондонский Арсенал вскоре объявит о переходе защитника французского Пари Сен-Жермен Лайвена Курзава.

"Канониры" договорились о сделке с 27-летним левым фулбеком, сообщает Todofichajes.

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Курзава подпишет с Арсеналом 5-летний контракт. На Эмирейтс защитник ПСЖ переедет в статусе свободного агента, поскольку не договорился с парижанами о продлении сотрудничества. О переходе стороны объявят в конце нынешнего сезона.

В сезоне 2019/20 Лайвен Курзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Защитник сборной Франции является воспитанником Монако, а на Парк де Пренс проводит 5-ю для себя кампанию.

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