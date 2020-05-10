Эриксен переживает настоящий кошмар – отсутствие дома, тренировки в гараже и недоразумения с итальянской полицией

Карантин в Италии стал серьезной проблемой для хавбека Кристиана Эриксена, который зимой сменил Тоттенхэм на Интер.

"Я не успел найти жилье до того, как коронавирус поразил Италию. Я думал поговорить с Ромелу Лукаку и Эшли Янгом, но у них уже были семьи, о которых нужно заботиться, и 14 дней спать на чьем-то диване – слишком долго. Вместо этого я остановился на тренировочной базе клуба с шеф-поваром и пятью сотрудниками, которые решили изолировать себя, чтобы защитить свои семьи.

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Однажды полиция остановила меня, и на своем плохом итальянском я должен был объяснить, что я делал, куда я шел и почему меня не было дома. У меня никогда не было так много свободного времени, ты даже не можешь ходить по магазинам. Мы не можем жаловаться, ведь для многих это гораздо сложнее, но это так отличается от жизни, к которой мы привыкли.

Мы придерживаемся расписания тренировок, которые прислал клуб, диеты, мы должны справиться. Я бегал в подземном гараже – 35 метров в одну сторону, а потом вернуться назад и снова 35 метров. Я не касался мяча в течение семи недель. Это был самый длинный период без футбола в моей жизни, и я действительно начинаю скучать по нему", – цитирует Эриксена The Sun.

Напомним, датчанин присоединился к "нерадзурри" зимой, перейдя из Тоттенхэма за 20 млн евро. В Серии А хавбек успел провести лишь 4 матча.

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