Интер хочет подписать очередного форварда Манчестер Юнайтед

Интер доволен качеством игроков Манчестер Юнайтед и не намерен останавливаться подписывать игроков этого клуба.
Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль попал на радары Интера сообщает Serpentsofmadonnina.
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"Нерадзурри" рассматривают 24-летнего форварда в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу, если аргентинец летом захочет покинуть миланский клуб. Напомним, в Интере пока выступают двое бывших игроков МЮ Эшли Янг и Лукаку, а также Алексис Санчес, который играет за итальянскую команду на правах аренды.
В текущем сезоне АПЛ Марсьяль провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.
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