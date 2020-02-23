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Интер хочет подписать очередного форварда Манчестер Юнайтед

15:08 51 Читати українською
Интер хочет подписать очередного форварда Манчестер Юнайтед
Янг, Рашфорд, Погба, Марсьяль, Лукаку / Фото Daily Express

Интер доволен качеством игроков Манчестер Юнайтед и не намерен останавливаться подписывать игроков этого клуба.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль попал на радары Интера сообщает Serpentsofmadonnina.

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"Нерадзурри" рассматривают 24-летнего форварда в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу, если аргентинец летом захочет покинуть миланский клуб. Напомним, в Интере пока выступают двое бывших игроков МЮ Эшли Янг и Лукаку, а также Алексис Санчес, который играет за итальянскую команду на правах аренды.

В текущем сезоне АПЛ Марсьяль провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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