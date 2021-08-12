Чемпионы Италии нацелились на подписание капитана Наполи Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

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"Партенопейцы" стремятся получить не менее 30 млн евро, однако Интер не готов к таким расходам. Миланцы хотят сбить половину цены, предложив Алексиса Санчеса. Правда, Наполи вряд ли согласится выплачивать огромную зарплату чилийца – 7 млн евро в год.

К слову, в прошлом сезоне Инсинье сыграл 49 матчей, отметившись 19-ю голами и 11-ю результативными передачами. Миниатюрный хавбек был одним из лидеров сборной Италии на победном Евро-2020.

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