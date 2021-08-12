Інтер намагається знайти підсилення в умовах дуже скромного бюджету.

Чемпіони Італії націлились на підписання капітана Наполі Лоренцо Інсіньє, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Партенопейці" прагнуть отримати щонайменше 30 млн євро, однак Інтер не готовий до таких витрат. Міланці хочуть збити половину ціни, запропонувавши Алексіса Санчеса. Щоправда, Наполі навряд погодиться виплачувати велетенську зарплатню чилійця – 7 млн євро на рік.

До слова, у минулому сезоні Інсіньє відіграв 49 матчів, відзначившись 19-ма голами та 11-ма результативними передачами. Мініатюрний хавбек був одним з лідерів збірної Італії на переможному Євро-2020.

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