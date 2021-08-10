Полузащитники Иван Перишич и Марцело Брозович также могут покинуть клуб до конца трансферного окна, сообщает Football Italia со ссылкой на TeleLombardia.

Интер собрался заменить Лукаку форвардом Манчестер Юнайтед

Действующие контракты обоих вице-чемпионов мира завершаются через год, а подписать новые будет крайне непросто. Интер попытается выгодно продать хорватов, чтобы потом не терять их бесплатно. Transfermarkt оценивает 28-летнего Брозовича в 40 млн евро, а 32-летнего Перишича в 10 млн.

Напомним, этим летом Интер уже продал Ашрафа Хакими в ПСЖ за 60 млн евро. Также близок переход Ромелу Лукаку, за которого Челси отдаст 115 млн евро.

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