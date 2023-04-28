"Футбол 24" вспомнил основного героя миланского дерби – принца с Сан-Сиро Андрея Шевченко и его голы в ворота Интера.

Уже 10-го мая на легендарном Джузеппе Меацца состоится очередное делла Мадоннина – миланское дерби и, что необычно, в этом году оно пройдет в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

Подопечные Пиоли пробились на столь позднюю стадию впервые за последние 16 лет, одолев на предыдущей стадии соотечественников из Неаполя. Мышечная память Интера относительно полуфиналов Лиги чемпионов более свежа: "нерадзурри" в последний раз играли на этой стадии 13 лет назад.

Свой дебютный гол в дерби Милана Шевченко забил 23 октября 1999-го после выхода на замену. В общей сложности украинская легенда сыграл 20 матчей против Интера, забил 14 голов – рекорд в истории дерби делла Мадоннина. Ностальгируем по тем временам вместе с "Футбол 24".