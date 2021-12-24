Чемпион Европы-2021 Андреа Белотти стремится уйти из Торино в конце сезона. Следующим местом работы может стать миланский гранд.

Итальянец хочет покинуть Турин летом по истечении действующего контракта. Следовательно, в борьбу за Белотти включился Интер, сообщает TuttoMercatoWeb .

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"Нерадзурри" готовы в это зимнее трансферное окно сесть за стол переговоров с Андреа. Если все пройдет успешно, стороны могут заключить даже предварительный контракт о летнем переходе на правах свободного агента.

К слову, в текущем сезоне Белотти провел всего 10 матчей в футболке Торино, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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