Нападающий Торино Андреа Белотти наконец может попробовать свои силы в более статусном клубе.

Рома и Севилья заинтересованы в услугах 27-летнего чемпиона Европы, информирует сайт Альфредо Педуллы.

Рома нашла альтернативу защитнику Манчестер Юнайтед

Контракт Белотти с Торино завершается через год, а новый подписывать он не спешит. Рома готова предложить 15-18 млн евро. Торино хочет большую сумму, однако может начать переговоры и продать своего лидера, чтобы не терять его бесплатно.

Добавим, что в прошлом розыгрыше Серии А Белотти провел 35 матчей и отметился 13 голами. Нападающий выступает за Торино с 2015 года.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии