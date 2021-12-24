Чемпіон Європи-2021 Андреа Белотті прагне піти з Торіно наприкінці сезону. Наступним місцем роботи може стати міланський гранд.

Італієць хоче покинути Турин влітку по завершенні чинного контракту. Відтак, у боротьбу за Белотті увімкнувся Інтер, інформує TuttoMercatoWeb.

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"Нерадзуррі" готові цього зимового трансферного вікна сісти за стіл перемовин з Андреа. Якщо все пройде успішно, сторони можуть навіть укласти попередній контракт про літній перехід на правах вільного агента.

До слова, поточного сезону Белотті провів лишень 10 матчів у футболці Торіно, у яких відзначився двома голами й асистом.

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