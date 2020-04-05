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Интер готов распрощаться с тремя игроками ради звезды Серии А

12:43 58 Читати українською
Интер готов распрощаться с тремя игроками ради звезды Серии А
Федерико Кьеза / Calciomercato

Миланский Интер готов пойти на отчаянный шаг ради трансфера вингера Фиорентины Федерико Кьезы.

Интер должен выложить не менее 50 млн евро, чтобы приобрести вингера Фиорентины Федерико Кьезу, сообщает Mediaset.

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В связи с возможным трансфером Кьезы миланцы готовы распрощаться с Дальбером и Наингголаном. Последнего хочет выкупить Кальяри, где бельгиец выступает на правах аренды. Также Интер не станет выкупать контракт Виктора Мозеса, который летом вернется в Челси.

К слову, Кьеза провел 26 матчей за Фиорентину в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов. Напомним, после 25-ти туров Серии А Интер находится на третьей строчке, отставая от Юве на 9 очков.

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Раджа Наингголан Раджа Наингголан Фиорентина Фиорентина Интер Интер Италия Трансферы Федерико Кьеза Федерико Кьеза Эстеван Дальбер Эстеван Дальбер
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