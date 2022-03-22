Действующие чемпионы Италии считались безапелляционным фаворитом и текущего розыгрыша Серии А. Однако за 8 туров до финиша Интер идет лишь третьим в турнирной таблице. Также "нерадзурри" продолжают борьбу за Кубок Италии.

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По информации calciomercatonews, боссы Интера не простят Симеоне Индзаги, если сезон завершится без трофеев. Их намерения настолько серьезны, что они готовы прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике.

Интер вроде бы уже даже нашел замену для Индзаги. На вершине списка кандидатов неожиданно оказался наставник Шахтера Роберто Де Дзерби. Отмечается, что для 42-летнего специалиста миланцы готовы сменить работу на трансферном рынке, чтобы команда могла играть с двумя вингерами. В частности, речь идет о подписании Доменико Берарди, с которым Де Дзерби работал в Сассуоло.

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