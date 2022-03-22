Чинні чемпіони Італії вважалися безапеляційним фаворитом і поточного розіграшу Серії А. Однак за 8 турів до фінішу Інтер йде лише третім в турнірній таблиці. Також "нерадзуррі" продовжують боротьбу за Кубок Італії.

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За інформацією calciomercatonews, боси Інтера не пробачать Сімеоне Індзагі, якщо сезон завершиться без трофеїв. Їхні наміри настільки серйозні, що вони готові вдатися до перестановок на тренерському містку.

Інтер нібито вже й знайшов заміну для Індзагі. На вершині списку кандидатів несподівано опинився наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі. Зазначається, що задля 42-річного фахівця міланці готові змінити роботу на трансферному ринку, щоб команда могла грати з двома вінгерами. Зокрема, йдеться про підписання Доменіко Берарді, з яким Де Дзербі працював у Сассуоло.

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