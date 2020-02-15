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Интер готов обменять Лаутаро Мартинеса на звезду Барселоны, – Tuttosport

14:44 26 Читати українською
Интер готов обменять Лаутаро Мартинеса на звезду Барселоны, – Tuttosport
Лаутаро Мартинес / AS

Форвард Интера Лаутаро Мартинес близок к переходу в Барселону, если каталонцы согласятся на звездный обмен.

Интер требует у Барселоны включить Антуана Гризманна в соглашение насчет трансфера Лаутаро Мартинеса, сообщает Tuttosport.

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Отмечается, что в контракте Мартинеса есть действительный пункт об отступных в размере 111 млн евро только для клубов за пределами Италии. Барселона не рассматривает возможность выплаты этой суммы из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому предложит Интеру включить в соглашение своего футболиста или нескольких. Отмечается, что Интер потребует от Барселоны включить Гризманна в любую потенциальную сделку по Мартинесу.

Напомним, Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года, но пока не оправдал ожиданий болельщиков и руководства каталонцев, забив лишь 12 голов в 32 матчах в сезоне 2019/20.

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