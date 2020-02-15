Інтер готовий обміняти Лаутаро Мартінеса на зірку Барселони, – Tuttosport

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес близький до переходу в Барселону, якщо каталонці погодяться на зірковий обмін.

Інтер вимагає в Барселони включити Антуана Грізманна в угоду щодо трансферу Лаутаро Мартінеса, повідомляє Tuttosport.

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Зазначається, що в контракті Мартінеса є пункт про відступні в розмірі 111 млн євро, дійсний тільки для клубів за межами Італії. Барселона не розглядає можливість виплати цієї суми через обмеження фінансового фейр-плей, тому запропонує Інтеру включити в угоду свого футболіста або декількох. Відзначається, що Інтер вимагатиме від Барселони включити Грізманна в будь-яку потенційну угоду щодо Мартінеса.

Нагадаємо, Грізманн перейшов в Барселону влітку 2019 року, але поки не виправдав очікувань уболівальників і керівництва каталонців, забивши лише 12 голів в 32 матчах в сезоні 2019/20.

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