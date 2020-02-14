Интер готовится к уходу Лаутаро, за которым охотятся Реал и Барселона – "нерадзурри" уже нашли форварду замену

Миланский Интер обеспокоен интересом европейских грандов к своему нападающему Лаутаро Мартинесу.

Интер уже начал поиски потенциальной замены аргентинцу, который следующим летом может перейти в один из топ-клубов Европы, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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По информации издания, капитан и нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной целью "нерадзурри" будущим летом в случае ухода Лаутаро. Действующее соглашение 30-летнего габонца с "канонирами" истекает летом 2021.

Интеру будет не трудно удовлетворить финансовые требования клуба из Лондона, получив за продажу Мартинеса как минимум 111 млн евро, прописанных в клаусуле форварда. Среди основных претендентов на Лаутаро называют каталонскую Барселону, мадридский Реал, лондонский Челси и Манчестер Юнайтед.

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