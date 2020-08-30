Полузащитник Барселоны Артуро Видаль близок к возвращению в чемпионат Италии.

"Нерадзурри" согласовали контракт с Артуро Видалем, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере. Соглашение чилийца с Барселоной завершается 30 июня 2021.

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Отметим, что новый тренер каталонцев Рональд Куман запланировал чистку состава и не рассчитывает на Видаля в будущем.

К слову, Артуро провел 43 матча в сезоне 2019/20 в составе Барселоны, записав в свой актив 8 голов и 3 ассиста.

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