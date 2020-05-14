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Мертенс определился с местом продолжения карьеры – соотечественник исполнит роль риэлтора

19:07 32 Читати українською
Мертенс определился с местом продолжения карьеры – соотечественник исполнит роль риэлтора
Дрис Мертенс / Belga

Нападающий итальянского Наполи Дрис Мертенс, очевидно, знает, где начнет следующий сезон.

Форвард начал поиски жилья в Милане, сообщает Tuttosport.

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Мертенс якобы обратился к партнеру по сборной Бельгии Ромелу Лукаку за помощью в квартирном вопросе. Эта информация появилась на фоне слухов о нежелании опытного нападающего Наполи переезжать в Англию, где им интересуется Челси. Очевидно, Мертенс сделал выбор в пользу миланского Интера. "Нерадзурри" получат 33-летнего бельгийца бесплатно, поскольку летом он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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