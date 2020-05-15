Інтер домовився про контракт із Мертенсом – відомі деталі угоди

Міланський Інтер узгодив умови особистого контракту з нападником Наполі Дрісом Мертенсом.

"Нерадзуррі" погодили деталі контракту з бельгійським форвардом, повідомляє Corriere della Sera.

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Мертенсу запропонували 2-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на сезон. Також 33-річний бельгієць отримає підйомні в розмірі 4 млн у євровалюті. Мертенс нібито вже погодився на умови співпраці з Інтером. На Джузеппе Меацца він перебереться влітку в статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів. У складі міланців форвард зможе грати в лінії атаки зі своїм співвітчизником Ромелу Лукаку.

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