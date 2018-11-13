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УЕФА готов возобновить дела о нарушениях финансового фэйр-плей – Манчестер Сити среди подозреваемых

13:28 36 Читати українською
УЕФА готов возобновить дела о нарушениях финансового фэйр-плей – Манчестер Сити среди подозреваемых
Руководство Манчестер Сити / Getty Images

УЕФА готов повторно рассмотреть дела о нарушениях клубами правил финансового fair-play, если для этого появятся достаточные основания.

"Если появится новая информация, которая может оказаться важной для этой оценки, УЕФА использует ее для того, чтобы попросить разъяснения или опровержения со стороны клуба.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Если на основе этих данных можно будет предполагать, что в закрытых ранее делах имели место злоупотребления, они могут быть восстановлены, этот вопрос должен решаться отдельно в каждом случае", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Кроме того британское издание The Telegraph сообщает, что УЕФА уже сделал предупреждение Манчестер Сити, что может снова провести расследование в клубе по поводу возможных нарушений финансового фэйр-плей в прошлые годы.

Манчестер Сити использует коррупционные схемы, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair-play

В 2014 году УЕФА оштрафовал Манчестер Сити на 49 млн фунтов за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб выплатил меньше половины этой суммы, а остальное было условным наказанием.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити УЕФА Финансовый fair-play
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