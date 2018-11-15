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Інтер до кінця червня 2019 року повинен продати гравців на 50 млн євро

21:35 231 Читать на русском
Інтер до кінця червня 2019 року повинен продати гравців на 50 млн євро
Лучано Спаллетті / ФК Інтер

Міланський Інтер задля уникнення покарання за порушення фінансового фейр-плей повинен продати гравців на суму 50 млн євро.

Інтеру необхідно продати гравців на суму 50 млн євро до 30 червня 2019 року, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Нерадзуррі" ризикують отримати покарання за порушення фінансового фейр-плей. Міланський клуб навряд чи зможе заробити цю суму на продажі другорядних гравців, тому доведеться виставляти одного з лідерів. Якщо Інтер взимку підпише нових гравців, сума боргу автоматично виросте.

Клуб вже четвертий рік має обмежені можливості на трансферному ринку у зв'язку з минулими порушеннями.

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Теги
Інтер Інтер Італія УЄФА Фінансовий fair-play
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