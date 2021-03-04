Рома объявила о выкупе одноклубника Малиновского перед поединком с Шахтером в Лиге Европы
19:11 - Читати українською
Защитник Ромы Роджер Ибаньес подписал полноценный контракт с римлянами.
Бразилец подписал соглашение до 2025 года с "волками", став полноценным игроком Ромы, сообщает официальный сайт клуба.
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До этого Ибаньес выступал за римлян на правах аренды, а права на игрока принадлежали Аталанте. Сумма выкупа составляет 8 млн евро, еще 2 млн предусмотрены бонусами.
Отметим, что защитник провел 26 матчей в составе Ромы в текущем сезоне во всех соревнованиях, отметившись 1 голом.
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