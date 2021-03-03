Руслан Малиновский в предыдущем туре не просто вернулся в стартовый состав Аталанты, но и забил эффектный победный гол, который поднял бергамасков в зону Лиги чемпионов. Сегодня украинец снова вышел с первых минут. Играть ему пришлось ближе к левой бровке, ведь Иличич также оказался в основе и забрал приоритетный правый полуфланг.

В гости к Аталанте приехал безнадежный аутсайдер Серии А – Кротоне проиграл 9 из 10 последних матчей. Поэтому ничего удивительного в доминировании "богини" на старте встречи не было. Хозяева закрепились с мячом в чужих владениях и до середины первого тайма не ослабляли петлю на шее Кротоне. На поле была одна команда.

Аталанта трансформировала игровое преимущество в гол, когда Иличич прекрасно навесил с правого края, а Гозенс ворвался в штрафную, выиграл воздух и переправил мяч в сетку. Через несколько минут подопечные Гасперини должны были забивать второй, но Муриэль, получив хороший пас от Иличича, не сумел пробить мимо голкипера.

Затем в матч неожиданно вернулась интрига. Фройлер и Ромеро не разобрались перед собственной штрафной и подарили мяч Сими – нигериец элегантно перебросил вратаря и сравнял счет. Первая грубая ошибка не вернула бергамаскам концентрацию. Вскоре они снова провалились и вывели на собственные ворота Месиаса. Счастье, что Спортьелло был начеку.

Аталанта пыталась восстановить полный контроль, но некоторое время ничего не удавалось. Помогли временные перестановки внутри атакующего треугольника: Малиновский ушел направо, Иличич сместился в центр, а Муриэль перешел левее. Украинец после этого просто ожил. Если раньше он мог похвастаться разве что несколькими заработанными штрафными, то теперь реально обострял.

Малиновский начал раздавать классные пасы в разрез (вывел Муриэля один на один с голкипером, но колумбиец продолжил заниматься расточительством). В то же время и сам Руслан оказывался на ударных позициях. Сначала завершал перспективную контратаку, которую разогнал Иличич, – все сделал правильно, подстроился под удар левой, но немного не попал в створ. А затем на дальней штанге без сопротивления головой расстреливал ворота после мастерского черпачка от Муриэля – также мимо.

Кротоне сохранил лицо до перерыва, но уже в дебюте второго тайма все стало понятно. Аталанта оперативно организовала два гола. Паломино замкнул подачу с углового, а Муриель воспользовался тем, что поскользнулся защитник гостей, и расстрелял пустой угол ворот. Вектор третьей голевой атаки, кстати, сменил Малиновский, хотя ключевой пас отдал Иличич.

Словенец закрепился в статусе героя встречи и забил еще один роскошный гол в стиле Роббена. Так Аталанта за 15 минут оформила разгром и закрыла все вопросы. Можно было снимать лидеров, тренеры "богини" так и сделали. Малиновского заменил Миранчук. Украинец ушел с поля без результативных действий, но провел трудовой матч.

До финального свистка ничего кардинально не поменялось (чудом не забил Сапата, зато красиво забил Миранчук). Аталанта легко довела матч до победы, набрала 49 очков и закрепилась в топ-4 Серии А. Кротоне остался последним в таблице. Такой матч, что в концовке свой шанс мог бы получить даже Виктор Коваленко, однако бывший хавбек Шахтера не попал в заявку.

Подробнее об игре Руслана Малиновского читайте здесь позже...

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