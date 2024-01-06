Интер вырвал драматичную победу над Вероной со счетом 2:1 в рамках 19 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Интер открыл счет в первом тайме после хорошей комбинации – Лаутаро воспользовался пасом Мхитаряна. Минимальное преимущество хозяев долго держалось, но Анри с передачи Дуды сравнял счет.

Интер удержал инфарктную победу над Вероной, защитив первую позицию в Серии А

Компенсированное время подарило безумную развязку. Интер давил: перекладина, сейв голкипера, Фраттези добивает и выводит "нерадзурри" вперед. Через две минуты Верона остается в меньшинстве.

А на десятой добавленной минуте гости заработали пенальти. Анри с точки пробил в штангу, а Фолоруншо первым успел на добивание, но не попал в пустые ворота. Интер победил и оторвался на вершине Серии А.