Інтер вирвав драматичну перемогу над Вероною з рахунком 2:1 в рамках 19 туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Інтер відкрив рахунок у першому таймі після хорошої комбінації – Лаутаро скористався пасом Мхітаряна. Мінімальна перевага господарів довго трималася, але Анрі з передачі Дуди зрівняв рахунок.

Інтер втримав інфарктну перемогу над Вероною, захистивши першу позицію в Серії А

Компенсований час подарував божевільну розв'язку. Інтер тиснув: поперечка, сейв голкіпера, Фраттезі добиває і виводить "нерадзуррі" вперед. Через дві хвилини Верона залишається в меншості.

А на десятій доданій хвилині гості заробили пенальті. Анрі з позначки пробив у стійку, а Фолоруншо першим встиг на добивання, але не влучив у порожні ворота. Інтер переміг і відірвався на вершині Серії А.