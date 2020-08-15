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Интер – Шахтер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги Европы

14:09 - Читати українською
Интер – Шахтер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги Европы
Шимон Марциняк / Фото из открытых источников

Шахтер узнал судейскую бригаду, которая будет работать на матче 1/2 финала Лиги Европы против Интера.

 

Главным арбитром встречи станет 39-летний поляк Шимон Марциняк, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Арбитр VAR – Павел Гиль, а его ассистент – Томаш Квятковски. Четвертый судья – шотландец Уильям Коллам.

Интересно, что Марциняк уже дважды судил матчи Шахтера: в 2015 году в плей-офф Лиги чемпионов "горняки" сыграли вничью 2:2 с австрийским Рапидом, а в 2016-м с таким же счетом разошлись миром с Севильей в полуфинале Лиги Европы.

С Интером польский арбитр пересекался трижды: в 2015 году "черно-синие" уступили Вольфсбургу в 1/8 финала Лиги Европы, в прошлом сезоне сыграли вничью с Барселоной 1:1, а в текущем – обыграли Славию 3:1 в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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Арбитры Шимон Шимон Марциняк Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы
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