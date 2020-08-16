Интер – Шахтер: Патрик объяснил, что нужно сделать "горнякам" для выхода в финал Лиги Европы

"Интер использует тактическую схему 3-5-2, несколько отличается от построения тех соперников, с которыми мы обычно встречаемся. Несмотря на это мы, конечно же, не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде. Необходимо попытаться навязать свой стиль игры.

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Понимаем, что это очень прочные и сложные соперники. Однако, как я уже сказал, нам следует придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, учитывая идеи, которые возникли после анализа соперника, важно пытаться воспользоваться их слабыми сторонами.

Нацелены ли мы на победу в Лиге Европы? Абсолютно. Это цель, которую мы себе ставим. Сейчас есть такой шанс, и все мы думаем об этом. Однако готовимся понемногу. Нам следует сделать очередной шаг, чтобы попытаться укрепить вклад в историю клуба и получить второй европейский трофей", – поделился Патрик в интервью УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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