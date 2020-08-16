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Интер – Шахтер: Патрик объяснил, что нужно сделать "горнякам" для выхода в финал Лиги Европы

16 августа 08:00 - Читати українською
Интер – Шахтер: Патрик объяснил, что нужно сделать "горнякам" для выхода в финал Лиги Европы
Алан Патрик / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против Интера.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Интер использует тактическую схему 3-5-2, несколько отличается от построения тех соперников, с которыми мы обычно встречаемся. Несмотря на это мы, конечно же, не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде. Необходимо попытаться навязать свой стиль игры.

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Понимаем, что это очень прочные и сложные соперники. Однако, как я уже сказал, нам следует придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, учитывая идеи, которые возникли после анализа соперника, важно пытаться воспользоваться их слабыми сторонами.

Нацелены ли мы на победу в Лиге Европы? Абсолютно. Это цель, которую мы себе ставим. Сейчас есть такой шанс, и все мы думаем об этом. Однако готовимся понемногу. Нам следует сделать очередной шаг, чтобы попытаться укрепить вклад в историю клуба и получить второй европейский трофей", – поделился Патрик в интервью УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ
17 августа
89227
Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Интер - Шахтер Интер Интер Алан Алан Патрик
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