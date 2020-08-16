Інтер – Шахтар: Патрік пояснив, що потрібно зробити "гірникам" для виходу до фіналу Ліги Європи

"Інтер використовує тактичну схему 3-5-2, що трохи відрізняється від побудови тих суперників, з якими ми зазвичай зустрічаємось. Попри це ми, звісно ж, не повинні відмовлятися від значного володіння м’ячем, властивого нашій команді. Необхідно спробувати нав’язати власний стиль гри.

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Розуміємо, що це дуже міцні та складні суперники. Проте, як я вже сказав, нам слід дотримуватися свого стилю й лишатися собою. І, безумовно, зважаючи на ідеї, які виникли після аналізу суперника, важливо намагатися скористатись їхніми слабкими сторонами.

Чи націлені ми на перемогу в Лізі Європи? Абсолютно. Це мета, яку всі ми собі ставимо. Зараз маємо такий шанс, і всі ми думаємо про це. Однак готуємося потроху. Нам слід зробити черговий крок, аби спробувати зміцнити внесок в історію клубу та здобути другий європейський трофей", – поділився Патрік в інтерв'ю УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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