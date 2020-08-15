Интер – Шахтер: Матвиенко назвал главную особенность соперника в полуфинале Лиги Европы

"Видел ли матчи Интера в этом сезоне? Да, смотрел, но тогда еще не подозревал, что это наш будущий соперник, не углублялся в их игру. Просто смотрел футбол и все.

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Смотрел последний матч с Байером они играли. Ну что можно сказать о Интер? Сильная команда, играет в три защитника. Сильный таранный нападающий – Лукаку, о нем все сейчас говорят. Но Шахтер – тоже очень сильная команда. Поэтому, думаю, шансы 50 на 50.

Мы еще не смотрели теорию, но главная особенность – то, что Интер играет в три защитника. В течение сезона мало кто действовал против нас так. Как остановить Лукаку? Об этом нам расскажут тренеры на теоретическом занятии.

Думаю, все в равных условиях. Игра на нейтральном поле, поэтому одного матча вполне достаточно, чтобы выявить сильнейшего. Конечно, в нормальных условиях, при наличии болельщиков, хотелось бы сыграть и дома, и на выезде. Но к сожалению, таковы реалии сейчас", – поделился Матвиенко в интервью Football.ua.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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