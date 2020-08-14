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Интер – Шахтер: Луческу назвал трех ключевых игроков в составе "горняков"

11:37 - Читати українською
Интер – Шахтер: Луческу назвал трех ключевых игроков в составе "горняков"
Луческу и Тайсон / Сайт Шахтера

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал прогноз относительно возможных героев Шахтера в будущей битве 1/2 финала Лиги Европы против Интера.

 

"Алан Патрик сильно вырос. Он вернулся, когда Шахтер отпустил Дугласа Косту, Тейшейру и Мхитаряна. Сейчас он ключевой игрок середины поля, остальные зависят от его действий. Он и Маркос Антонио просто замечательные.

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Марлос также исключительный, как и Тайсон. Рядом с ними Мораес всегда забивает. Именно эти трое и являются важнейшими игроками. Не будем забывать о Коваленко. За кого я буду болеть? В Шахтере есть мои ребята, а Интер – моя команда в Италии", – признался Луческу в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

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Лига Европы Интер - Шахтер Мирча Мирча Луческу Маркос Маркос Антонио Тайсон Алан Алан Патрик Марлос Жуниор Жуниор Мораес Виктор Виктор Коваленко Шахтер Шахтер
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