Интер – Шахтер: Луческу назвал трех ключевых игроков в составе "горняков"

"Алан Патрик сильно вырос. Он вернулся, когда Шахтер отпустил Дугласа Косту, Тейшейру и Мхитаряна. Сейчас он ключевой игрок середины поля, остальные зависят от его действий. Он и Маркос Антонио просто замечательные.

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Марлос также исключительный, как и Тайсон. Рядом с ними Мораес всегда забивает. Именно эти трое и являются важнейшими игроками. Не будем забывать о Коваленко. За кого я буду болеть? В Шахтере есть мои ребята, а Интер – моя команда в Италии", – признался Луческу в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

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