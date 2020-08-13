Интер – Шахтер: легенда Милана назвал слабое место "горняков" в полуфинале Лиги Европы

"В составе Шахтера есть 7 бразильцев – по крайней мере, так было в последнем матче. Это опасная команда, которая классно атакует, но их центральные защитники Бондарь и Кривцов – не самые лучшие в Европе. Их ожидает тяжелая дуэль против Лаутаро и Лукаку – это будет опасно для Шахтера.

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В целом, Интер в последних матчах мне очень понравился, поэтому я вижу их в финале Лиги Европы с Манчестер Юнайтед", – цитирует Костакурту Inter-News.

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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