Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем

На другий день на Шахтар чекало перше випробування в Німеччині. Необхідно було виконати завдання-мінімум – пройти Базель та пробитися у півфінал Ліги Європи. На певному етапі український футбол досяг такого рівня, коли матчі з подібними суперниками вже не сприймалися з острахом. Рівень гри Шахтаря дозволяє його вболівальникам і надалі чекати таких матчів з відповідним настроєм. Адже якщо не проходити Базель, то тоді "гірники" ставлять під сумнів свої амбіції в Європі.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

В день матчу стало відомо, що усі гравці та члени делегації мають негативні, а відповідно – хороші тести на наявність коронавірусу, які були зроблені в єдиній лабораторії, з якою співпрацює УЄФА. На передматчевому тренуванні в Гельзенкірхені футболісти були в гарному настрої, а бразильські легіонери навіть дозволяли собі поспілкуватися зі знайомими з Базеля.

Окрім всього того, що вже було сказано про гру, яка завершилася блискучою впевненою перемогою чемпіона України, можна звернути увагу на те, що Євген Коноплянка, який так символічно своєю персоною пов'язав факт проведення матчу Шахтаря на арені його колишнього клубу – Шальке, на полі так і не з'явився, навіть на заміну.

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А ось стадіон у "німецькому Донбасі", славнозвісним тунелем якого, стилізованим під вугільну породу, "гірники" виходили на матч, справді став щасливим для Шахтаря. Хоча це саме той випадок, коли перемога здобувається завдяки класу та злагодженій командній грі, а не удачі. Не завадила і спека, яка два дні панує в цьому регіоні Німеччини. У другій половині дня почав збиратися дощ, і пішов він вже після завершення матчу, зробивши приємний переможний вечір ще більш комфортним.

До речі, на матчі був присутній президент УЄФА Александер Чеферін. Очевидно, йому, як і футболістам, хотілося б бачити на трибунах вболівальників, та всім відомі реалії сьогодення поки цього не дозволяють. До речі, ввечері біля готелю команди можна було побачити відданого вболівальника Шахтаря з Одеси, який вже понад 24 роки мешкає в Німеччині, живе у місті Ессен. Після матчу він спеціально приїхав під готель, щоб привітати гравців з перемогою хоча б на відстані.

На наступний день після матчу, 12 серпня, у команди буде відновлення та вихідний. А з четверга вже почнуться тренування та підготовка до наступного виклику. Можливо, гравці пішли б погуляти Дюссельдорфом, де базується Шахтар і буде грати півфінал з Інтером, та ситуація з COVID-19 обмежує і в цьому. УЄФА прискіпливо намагається стежити за тим, щоб не допустити масового зараження футболістів.

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