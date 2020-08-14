Інтер – Шахтар: Луческу назвав трьох ключових гравців у складі "гірників"

"Алан Патрік сильно виріс. Він повернувся, коли Шахтар відпустив Дугласа Косту, Тейшейру та Мхітаряна. Зараз він ключовий гравець середини поля, інші залежать від його дій. Він і Маркос Антоніо просто чудові.

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Марлос також винятковий, як і Тайсон. Поряд з ними Мораєс завжди забиває. Саме ці троє і є найважливішими гравцями. Не будемо забувати про Коваленка. За кого я буду вболівати? У Шахтарі є мої хлопці, а Інтер – моя команда в Італії", – зізнався Луческу в коментарі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, півфінальний матч Ліги Європи між Інтером та Шахтарем відбудеться 17 серпня в Дюсельдорфі.

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