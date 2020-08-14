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Інтер – Шахтар: Луческу назвав трьох ключових гравців у складі "гірників"

11:37 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Луческу назвав трьох ключових гравців у складі "гірників"
Луческу і Тайсон / Сайт Шахтаря

Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав прогноз щодо імовірних героїв Шахтаря у майбутній битві 1/2 фіналу Ліги Європи проти Інтера.

 

"Алан Патрік сильно виріс. Він повернувся, коли Шахтар відпустив Дугласа Косту, Тейшейру та Мхітаряна. Зараз він ключовий гравець середини поля, інші залежать від його дій. Він і Маркос Антоніо просто чудові.

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Марлос також винятковий, як і Тайсон. Поряд з ними Мораєс завжди забиває. Саме ці троє і є найважливішими гравцями. Не будемо забувати про Коваленка. За кого я буду вболівати? У Шахтарі є мої хлопці, а Інтер – моя команда в Італії", – зізнався Луческу в коментарі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, півфінальний матч Ліги Європи між Інтером та Шахтарем відбудеться 17 серпня в Дюсельдорфі.

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Теги
Ліга Європи Мірча Мірча Луческу Маркос Маркос Антоніо Інтер - Шахтар Тайсон Алан Алан Патрік Марлос Жуніор Жуніор Мораєс Віктор Віктор Коваленко Шахтар Шахтар
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