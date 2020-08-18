Интер – Шахтер: Лаутаро эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота донецкого клуба

"Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали. Мы доказали, что Интер готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я очень рад своим голам, поскольку мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем с каждым днем. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков.

Севилья – очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался Интеру", – цитирует Лаутаро официальный сайт УЕФА.

Судьба трофея Лиги Европы между Интером и Севильей будет решена 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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