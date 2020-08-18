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Интер – Шахтер: Лаутаро эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота донецкого клуба

07:30 - Читати українською
Интер – Шахтер: Лаутаро эмоционально прокомментировал свой дубль в ворота донецкого клуба
Лаутаро Мартинес / Фото ФК Интер

Форвард Интера Лаутаро Мартинес готов помочь своей команде одержать евротрофей после матча с Шахтером (5:0).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали. Мы доказали, что Интер готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я очень рад своим голам, поскольку мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем с каждым днем. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков.

Севилья – очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался Интеру", – цитирует Лаутаро официальный сайт УЕФА.

Судьба трофея Лиги Европы между Интером и Севильей будет решена 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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