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Интер – Шахтер – видео гола

22:26 - Читати українською
Интер – Шахтер – видео гола
Интер – Шахтер – видео голов и обзор матча

Интер играет против Шахтера в рамках полуфинала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Шахтер.

19’ Лаутаро Мартинес
 
19’ Лаутаро Мартинес

В дебюте встречи моментов не было – соперники выжидали. На 19-й минуте Интер вышел вперед, когда Пятов ошибся с передачей. Барелла перехватил мяч, сместился на фланг и подал в штрафную площадь, а Лаутаро Мартинес головой забил.

Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ

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