Інтер – Шахтар: Лаутаро емоційно прокоментував свій дубль у ворота донецького клубу

"Це був приголомшливий вечір, якраз про таке ми і мріяли. Ми довели, що Інтер готовий до великих звершень. Ми готові до фіналу.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Я дуже радий своїм голам, позаяк мені дуже довгий час не вдавалося забити. Але найбільше я радий за команду. Ми додаємо з кожним днем. У нас в команді чудове поєднання молодих і досвідчених гравців.

Севілья – дуже хороша команда, але ми постараємося відновитися після цього матчу і якнайкраще підготуватися до фіналу. Зробимо все можливе, щоб трофей дістався Інтеру", – цитує Лаутаро офіційний сайт УЄФА.

Доля трофею Ліги Європи між Інтером та Севільєю буде вирішена 21 серпня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи