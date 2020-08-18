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Інтер – Шахтар: Лаутаро емоційно прокоментував свій дубль у ворота донецького клубу

07:30 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Лаутаро емоційно прокоментував свій дубль у ворота донецького клубу
Лаутаро Мартінес / Фото ФК Інтер

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес готовий допомогти своїй команді здобути євротрофей після матчу з Шахтарем (5:0).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Це був приголомшливий вечір, якраз про таке ми і мріяли. Ми довели, що Інтер готовий до великих звершень. Ми готові до фіналу.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Я дуже радий своїм голам, позаяк мені дуже довгий час не вдавалося забити. Але найбільше я радий за команду. Ми додаємо з кожним днем. У нас в команді чудове поєднання молодих і досвідчених гравців.

Севілья – дуже хороша команда, але ми постараємося відновитися після цього матчу і якнайкраще підготуватися до фіналу. Зробимо все можливе, щоб трофей дістався Інтеру", – цитує Лаутаро офіційний сайт УЄФА.

Доля трофею Ліги Європи між Інтером та Севільєю буде вирішена 21 серпня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Лаутаро Лаутаро Мартінес Ліга Європи Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Севілья Севілья
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