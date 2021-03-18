Руководство Серии А официально перенесло противостояние 28-го тура между Интером и Сассуоло, сообщает Football Italia.

Бастони заинтересовал сразу три топ-клуба – Интер не убедили даже серьезные деньги

Причиной стала вспышка COVID-19 в лагере "нерадзурри", ведь болезнь обнаружили у Стефана де Врея, Матиаса Весино, Д'Амброзио и Самира Хандановича. Местные органы здравоохранения решили разместить Интер на карантин, как минимум, до полуночи воскресенья.

Заметим, противостояние Интера и Сассуоло должно было состояться 20 марта в 21:45. Новые дата и время еще не определено. "Нерадзурри" пока лидируют в чемпионате с 65 очками, Сассуоло, который имеет 39 пунктов, расположился восьмым.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук