Керівництво Серії А офіційно перенесло протистояння 28-го туру між Інтером та Сассуоло, повідомляє Football Italia.

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Причиною став спалах COVID-19 у таборі "нерадзуррі", адже сумнозвісну хворобу виявили у Стефана де Врея, Матіаса Весіно, Даніло Д'Амброзіо та Саміра Хандановіча. Місцеві органи охорони здоров'я вирішили розмістити Інтер на карантин, як мінімум, до півночі неділі.

Зауважимо, протистояння Інтера та Сассуоло мало відбутись 20 березня о 21:45. Нові дата та час ще не визначено. "Нерадзуррі" наразі лідирують у чемпіонаті з 65 очками, Сассуоло, який має 39 пунктів, розташувався восьмим.

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