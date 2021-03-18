Один из лидеров нынешнего Интера Алессандро Бастони пользуется солидным спросом на трансферном рынке.

21-летний защитник попал на радары сразу трех европейских грандов – Барселоны, Ливерпуля и Баварии. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

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Все клубы якобы готовы заплатить за Бастони 50 миллионов евро, но Интер не настроен прощаться с итальянцем, поскольку считает, что Алессандро является будущим лидером не только клуба, но и сборной. Интересно, что ранее "нерадзурри" отклонили предложение относительно молодого бриллианта от Манчестер Сити.

В текущем сезоне Алессандро Бастони записал в свой актив 32 поединка и 4 ассиста. Его контракт с миланским грандом рассчитан до лета 2023-го, а портал Transfermarkt оценивает итальянца именно в 50 млн.

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